Мишустин заявил, что промышленность России избежала критического падения в 2020 году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российской промышленности удалось избежать критического падения в 2020 году благодаря работе регионов, федеральных ведомств и предприятий. Об этом заявил, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Благодаря скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников, критического падения удалось избежать", - сказал он.

По словам премьер-министра, количество производимой продукции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции существенно выросло по сравнению с 2019 годом. "Масок мы можем производить в 15 раз больше, чем год назад. Защитных костюмов - в 33 раза, медицинских перчаток - в 40 раз, аппаратов искусственной вентиляции легких - в 24 раза, антисептиков - в восемь раз", - сообщил глава правительства.

Мишустин также добавил, что за счет Фонда развития промышленности были поддержаны более ста "антиковидных" проектов. "У нас есть примеры, когда компании оперативно переориентировали свое производство. Швейные предприятия стали выпускать средства индивидуальной защиты. А другие - антисептики. И таких примеров множество", - отметил глава правительства.

При этом российская обрабатывающая промышленность по итогу 2020 году смогла выйти на уровень 2019 года несмотря на пандемию коронавируса. "Наша обрабатывающая промышленность пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заметно меньше европейской. В апреле вся европейская промышленность показала самые низкие результаты за последние двадцать пять лет. В нашей стране этот спад не превысил 8% и уже к июню сократился вдвое. При этом по итогу года мы не просто преодолели падение, но и вышли на уровень 2019 года", - отметил он.

Доля отечественной продукции в обрабатывающих отраслях экономики России выросла за прошлый год до 60%, по словам Мишустина. "Мы последовательно расширяем импортозамещение в самых разных сферах нашей промышленности. Прежде всего - в обрабатывающей. Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году значительно возросла и составляет сейчас порядка 60%", - заявил премьер-министр.