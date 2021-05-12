Мишустин: Россия намерена к 2024 году производить необходимую микроэлектронную продукцию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия намерена к 2024 году производить всю основную необходимую ей микроэлектронную продукцию. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Думе.

"Мы делаем целый цикл стимуляции отраслевого потребления продукции микроэлектроники. И на сегодняшний день сделали линейку [продукции], по срокам до 2024 года, <...> мы не просто собираемся производить, а стимулировать в том числе к потреблению как частным бизнесом, так и госкомпаниями. Линейка сложная, к 2024 году мы собираемся основные виды электронной продукции, которая потребляются у нас, сделать", - сказал Мишустин.

В качестве примеров он привел датчики для учета электроэнергии, сим-карты, а также устройства, связанные с системой типа "умный дом". "Или что-то еще - все должно быть сориентировано на производство отечественной продукции. Это то, чем мы системно занимаемся", добавил вице-премьер.

Мишустин добавил, что технологические прорывы, инновации на сегодня являются основным фактором развития экономики страны. По его словам, только четыре компании в мире сейчас способны создать полный цикл технологий микроэлектроники.

"Фактически центр компетенций локализуется в этих четырех странах, и без сомнения, все те меры, которые мы заложили, на сегодняшний день должны нас привести к тому, чтобы мы свои потребности максимально могли увеличить, свою долю потребляемой продукции. Что сделано? 279 млрд рублей, как я сказал, заложено в трехлетку на финансирование отрасли", - добавил Мишустин.

По его словам, сейчас стоят задачи восстановить компании полного цикла, создать спрос и предложение на отечественную продукцию и, соответственно, выйти на рынок. Для этого, как напомнил вице-премьер, в Минцифры России был создан соответствующий департамент стимулирования спроса.

Доля отечественной радиоэлектроники на рынке РФ

По словам Мишустина, доля отечественной радиоэлектроники на внутреннем рынке на данный момент достигла 22,5%.

"Доля отечественной радиоэлектроники на рынке выросла до 22,5% всего", - сказал он.

Мишустин напомнил, что в 2021 году в бюджете на импортозамещения предусмотрено более 330 млрд рублей, на радиоэлектронику - 144 млрд рублей.

С 2021 года вступили в силу постановления правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в областях радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и других.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что Минпромторг РФ рассчитывает, что в этом году будет введен дополнительный запрет на госзакупки иностранной электроники при наличии отечественных аналогов, а также ждет указа президента о запрете использования зарубежной электроники на объектах критической инфраструктуры.