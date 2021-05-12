Первым замглавы "Системного оператора" назначили Сергея Павлушко

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сергей Павлушко назначен первым заместителем председателя правления "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России, говорится в пресс-релизе оператора.

"11 мая первым заместителем председателя правления АО "СО ЕЭС" назначен Сергей Павлушко, с 2015 года занимавший пост заместителя председателя правления компании", - говорится в сообщении.

В 2002 году Павлушко занял должность диспетчера Оперативно-диспетчерской службы в филиале "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы", а годом позже был назначен начальником службы. В 2007 году он занял пост заместителя главного диспетчера СО ЕЭС. В период с 2010 по 2015 годы работал в должности директора по управлению режимами ЕЭС - главного диспетчера "Системного оператора".