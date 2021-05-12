В Москве планируется расширить меры поддержки промпредприятий

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение с Московской торгово-промышленной палатой. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства специализируется на выдаче льготных займов столичным промпредприятиям в размере от 5 до 300 млн рублей по льготной ставке от 2 до 4% годовых. <...> Соглашение о сотрудничестве повысит доступность поддержки для московских промышленных предприятий: оно направлено на развитие инвестиционной деятельности в промышленном секторе столицы и расширение мер поддержки для промпредприятий города", - сказал глава ведомства Александр Прохоров.

Он отметил, что Москва - крупный промышленный центр, где работают более 3 тыс. предприятий отрасли: от крупных, с более чем столетней историей, до совсем небольших высокотехнологичных производств. Вне зависимости от масштаба их деятельности главная задача властей - оказывать им всестороннюю поддержку, повышая инвестиционную привлекательность сектора. Важно понимать реальные запросы предприятий и при развитии системы мер поддержки ориентироваться, в первую очередь, на их потребности.

"Достигнутым соглашением мы по сути объединяем усилия и координируем совместную работу в данном направлении, что позволит оказывать взаимное содействие при реализации инвестиционных проектов на территории Москвы, в том числе в ее промышленном секторе", - подчеркнул Прохоров.

Соглашение позволит создать площадку, где эксперты, представители власти, а также промышленные предприятия смогут выработать единую стратегию в вопросах разработки новых мер поддержки столичного промышленного сектора, а также оптимизации существующих инструментов.

МТПП и промышленность

Как отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, МТПП как организация, объединяющая на своей площадке столичных промышленников и предпринимателей, готова к тесному сотрудничеству с фондом, чтобы совместно выявлять потребности для успешной работы московских промышленных компаний на благо города.

В рамках достигнутых договоренностей стороны смогут проводить консультации, совместные рабочие встречи, круглые столы, совещания, конференции, семинары, информационные сессии для выработки предложений по вопросам дальнейшего сотрудничества.

"Мы планируем, что площадка Московской торгово-промышленной палаты станет для фонда и столичных промышленников в некоторой степени домом, где мы сможем все встречаться, обсуждать и приходить к единому мнению, чтобы принятые здесь решения способствовали развитию промышленности в структуре экономики Москвы", - добавил генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов.