Мишустин заявил о снижении уровня безработицы в России до 5,4%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Уровень безработицы в России снизился с 6,4% на пике в августе 2020 года до 5,4% или 4,2 млн человек на настоящий момент. Такие данные привел в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства.

"У нас уровень безработицы снижается с 6,4% на пике, это, по-моему, было в августе, до уже 5,4% - 4,2 млн человек", - сказал он.

Мишустин напомнил, что по поручению президента РФ в пандемию малый бизнес получал гранты в объеме МРОТ на количество работающих на предприятии людей. "Эти гранты в первые два месяца позволили удержать безработицу, людей на местах. Потом пошла программа [льготного кредитования] ФОТ 2.0, это МРОТ, умноженный на количество людей, которые предоставлялись в виде кредита под 2% на шесть месяцев выплат со списанием, если компания продолжит до марта выплачивать эти средства, но с удержанием не менее чем 90% работающих. Это инструмент для того, чтобы не плодить безработицу, и он позволил нам сохранить до 5 млн рабочих мест, это очень важно", - заключил он.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.

По данным Минтруда, в апреле 2021 года число официально зарегистрированных безработных снизилось до 1,63 млн человек.