Хайнань планирует открыть грузовой авиамаршрут между Хайкоу и Миланом

ХАЙКОУ /Китай/, 12 мая. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань намеревается открыть в мае прямое грузовое авиасообщение между Хайкоу, административным центром региона, и итальянским городом Милан. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

Итальянско-китайская торговая палата и ряд компаний из КНР договорились о запуске "модного экспресса", благодаря которому с севера Италии и из Швейцарии на Хайнань будут поставлять одежду и аксессуары класса люкс. Товар элитных брендов сможет оказаться на прилавках в магазинах Duty Free Хайнаня всего через 36 часов после сборки груза на фабриках северной итальянской области Ломбардия. Как пишет издание, это позволит китайским потребителям "идти в ногу с самой передовой европейской модой".

Рейс авиакомпании China Southern Airlines из Милана в Хайкоу запустят во второй половине текущего месяца. Он будет отправляться из Италии дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Данное соглашение подписали в ходе первой Китайской международной выставки потребительских товаров, состоявшейся с 7 по 10 мая в Хайкоу. В ней приняли участие свыше 50 итальянских брендов, включая известных производителей одежды, аксессуаров и парфюмерии Armani, Valentino и Etro.

Общая выставочная площадь ярмарки потребления составила 80 тыс. кв. м. В экспо приняли участие представители 70 стран и регионов мира, свыше 2,6 тыс. премиальных брендов потребительских товаров, а также более 1,5 тыс. компаний, среди которых около 850 китайских, свыше 650 - зарубежных. За четыре дня работы выставка привлекла более 240 тыс. посетителей, а также свыше 30 тыс. покупателей.