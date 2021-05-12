Благоустройство территории началось у строящейся станции БКЛ "Аминьевская" в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории начались возле строящейся станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская". <…> В рамках комплексного благоустройства приведут в порядок восемь детских площадок и создадут одну новую, отремонтируют три существующие и обустроят две новые спортивные площадки. <…> Благоустройство полностью завершат к моменту ввода станции в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности новой станции метро пройдут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, Проектируемом проезде 3631. Общая площадь благоустройства составит 26,3 га.

Кроме этого, специалисты заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят бордюрный камень и почти 600 новых опор освещения. В зоне благоустройства появятся 16 современных остановочных павильонов и пять навигационных стел, удобные парковки для автомобилистов, скамейки и урны. Также будут созданы новые пешеходные маршруты к станциям БКЛ "Аминьевская" и МЦД-4 "Матвеевская".

"Особое внимание уделяется озеленению - планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тыс. кустарников, разбить почти 200 тыс. кв. метров газона, в том числе почти 3,6 тыс. кв. м цветников. На площадке для выгула собак заменят покрытие и оборудование. Появится и еще одна новая. В зоне работ установлено ограждение, для пешеходов организованы удобные проходы", - отмечается в материале.