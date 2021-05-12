Россия намерена на 100% выполнить сделку ОПЕК+ в мае

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия будет исполнять условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти максимально близко к 100% даже в условиях смягчения ограничений. Об этом журналистам сказал вице-премьер Александр Новак.

"Мы очень внимательно следим за тем, чтобы наши компании исполняли свои обязательства. В апреле, по данным ЦДУ ТЭК, это было несколько ниже 100%. Но мы будем стремиться к тому, чтобы исполнять свои обязательства близко к 100%", - сказал он.

Россия может наращивать добычу на 130 тыс. б/с в месяц с февраля в рамках соглашения. По данным МЭА, которые были опубликованы в среду, в апреле Россия исполнила свою квоту только на 91%, превысив уровни добычи.