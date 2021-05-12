Мантуров: Россия сфокусируется на импортозамещении по компонентной базе до 2024 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российская промышленность в ближайшие три года должна сконцентрироваться на импортозамещении в области компонентов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Основной акцент будет сделан именно в углубление импортозамещения, локализации, именно по компонентной базе. До 2024 года мы сфокусируемся именно на этой сфере для того, чтобы обеспечить наши базовые отрасли компонентами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета о деятельности правительства в 2020 году.

"Сейчас мы находимся на этапе импортозамещения по компонентам, комплектующим, материалам - то, что будет обеспечивать в первую очередь независимость от наших зарубежных поставщиков", - отметил Мантуров.

По словам министра, в результате политики импортозамещения в последние годы в серийное производство ежегодно выходит более 130 образцов отечественного оборудования, тогда как раньше показатель составлял до 35 образцов.

"По всем отраслям картина разная, но при этом самые серьезные результаты показала отрасль тяжелого машиностроения - свыше 80% присутствия на рынке, транспортное машиностроение, автопром, сельхозмаш - мы начинали по сельхозмашу в 2014 году с долей на рынке в 24%, сегодня это уже около 70% ", - отметил он.