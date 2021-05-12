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В Кремле заявили, что в вопросах на тему роста цен исходят из точки зрения кабмина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также обратил внимание на позицию Владимира Путина о том, что "принимаемые меры для регулировки цен на фоне экстремальной волатильности должны носить рыночный характер"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Кремль исходит из того, что оценку ситуации с ростом цен в РФ дает правительство, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Совершенно не требуется какая-то точка зрения от Кремля, если есть точка зрения председателя правительства", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с ростом цен, оценку которой в ходе отчета в Госдуме дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пресс-секретарь президента РФ также обратил внимание на позицию Владимира Путина о том, что "принимаемые меры для регулировки цен на фоне экстремальной волатильности должны носить рыночный характер".

В ходе выступления в Госдуме в среду Мишустин одной из причин роста цен назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы "обуздать аппетиты" тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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