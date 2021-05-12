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Госдума одобрила в III чтении упрощение порядка подачи документов на регистрацию юрлица

Согласно документу, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юрлица, обязан будет представить это заявление в регистрирующий орган

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект об исключении требования о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

Так, согласно документу, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при его создании, индивидуального предпринимателя, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. При этом документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а также последующая передача соответствующих документов в регистрирующий орган осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия.

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