Шульгинов заявил, что запасы топлива в России уже превысили уровни 2020 и 2019 годов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Нефтяники выполнили рекомендации правительства и Минэнерго по наращиванию запасов топлива, они уже превысили уровни 2020 и 2019 годов. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Одной из мер была рекомендация нефтеперерабатывающим компаниям держать запасы бензина на своих НПЗ в объеме, который рекомендовали Министерство энергетики и правительство. Эти рекомендации выполнены, и сегодня эти запасы даже превышают те запасы, которые были на эту дату в прошлом году и в 2019 году", - сказал министр.