ТАСС, 12 мая. Минфин пока не видит необходимости корректировать параметры НДД, о его эффективности можно говорить через несколько лет, заявил замглавы ведомства Сазанов.

Пересмотра налоговой нагрузки на нефтяной и металлургический сектор в 2021 году пока не планируется, добавил он.

Минфин внимательно следит за объемом дивидендов нефтяных и металлургических компаний, но учет их размеров в налогах принимает кабмин, сказал Сазанов.

По его словам, выпадающие доходы ФНБ от корректировки демпфера не столь существенны, это до 50 млрд рублей в год.