Более 2,5 тыс. IT-компаний зарегистрировали в России после объявления мер поддержки

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. IT-компаний зарегистрировано в России после реализации первого пакета мер поддержки. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Если вы вспомните в прошлом году премьер [премьер-министр РФ Михаил Мишустин] сам лично представил меры так называемого первого пакета поддержки IT-отрасли, где были беспрецедентные меры <…> Что мы наблюдаем уже [сейчас], несмотря на то что времени прошло совсем мало, мы увидели на 35% рост регистраций российского программного обеспечения в реестре, мы видим что 2,5 тыс. новых российских IT-компаний были зарегистрированы. Но самое важное, что мы, постоянно работая с индустрией, услышали новые чаяния и новые, так сказать, идеи. Сейчас [на подходе] второй пакет мер, который был обсужден и с индустрией, и с законодателями, он [пакет мер] в правительстве, в ближайшее время будет представлен", - сказал он.

По словам Чернышенко, власти должны успеть принять второй пакет в первом полугодии 2021 года. "Успеем (в первом полугодии - прим. ТАСС), сейчас ждем некоторые международные решения, единственное, что нас пока задерживает", - пояснил вице-премьер.

Налоговый маневр для IT

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.

Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.