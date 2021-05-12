Омская область планирует восстановить поголовье птицы в 2022 году

ТАСС, 12 мая. Власти Омской области рассчитывают восстановить в 2022 году поголовье птиц, которое из-за вспышки птичьего гриппа в 2020 году сократилось более чем на 1,5 млн голов. Об этом рассказал губернатор Омской области Александр Бурков во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В прошлом году из-за птичьего гриппа мы потеряли полтора миллиона поголовья птицы. Но рассчитываю, что в 2022 году мы полностью восстановим поголовье <...> и восстановим объем производства яйца", - приводятся слова Буркова в опубликованной на сайте президента России стенограмме рабочей встречи.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа рассказал ТАСС, что в 2020 году поголовье птицы в регионе снизилось на 24%, а производство яйца - почти на 26%. "Сейчас Иртышская птицефабрика, где была вспышка птичьего гриппа, уже начала восстанавливать производство яйца. На прежний уровень он должна выйти в начале следующего года", - сказал Дрофа.

Он добавил, что ускорению темпов восстановления птицеводства от птичьего гриппа способствует и наращивание поголовья птицы в Любинской и Азовской птицефабриках. "Когда Иртышская птицефабрика выйдет на прежний уровень, и эти птицефабрики прирастут по поголовью, мы должны получить к концу 2022 года показатель даже лучший, чем до птичьего гриппа", - отметил глава омского Минсельхоза.

Первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа 2020 года в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в 29 поселениях 16 районов области, а также на Иртышской птицефабрике, где было уничтожено почти 1,5 млн голов птиц. В настоящий момент на территории региона не осталось действующих очагов птичьего гриппа.

Птичий грипп — остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птица в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается.