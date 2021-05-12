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Колебания курса рубля
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Реальный эффективный курс рубля в апреле снизился на 1,6%

С начала года, по данным ЦБ, показатель уменьшился на 0,4%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2021 года снизился на 1,6% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года уменьшился на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - апрель реальный эффективный курс рубля снизился на 9,5%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в апреле упал на 2,2% по сравнению с мартом, а с начала года - на 1,9%. При этом курс рубля к евро снизился на 2,3% к марту и вырос на 0,2% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

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РоссияКолебания курса рубля
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