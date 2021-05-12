Силуанов: объем долга регионов России по сравнению с прошлым годом снизился на 3%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Объем долга регионов РФ по сравнению с прошлым годом снизился на 3% и составил около 25% от общих доходов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета о деятельности правительства в 2020 году.

"Снижается долговая нагрузка, и мы видим, что общий объем долга по сравнению с прошлым годом снизился на 3% и составил около 25% к их собственным доходам. К чему эти цифры? Цифры говорят о том, что ситуация в регионах нормализуется, и это правильно", - отметил Силуанов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в мае проработать меры по дополнительной поддержке регионов, обозначенные в послании главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. По поручению главы государства, задолженность регионов по коммерческим займам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для борьбы с распространением коронавируса. Такие кредиты должны быть пролонгированы до 2029 года.