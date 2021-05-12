Минфин приступил к бюджетным проектировкам на 2022 год

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минфин РФ приступил к бюджетным проектировкам на следующий год, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Прогноз социально-экономического развития есть, мы уже сделали первые прикидки наших возможностей, сейчас обсчитываем те предложения по стратегиям, которые рассмотрены в правительстве, и будем сопоставлять наши возможности с планами", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства, отметил, что в проекте нового бюджета, который представят осенью, будут заложены параметры для реализации важных социально-экономических инициатив, обозначенных в послании президента РФ Федеральному собранию. "Они позволят сделать жизнь людей лучше, а экономику страны - сильнее. Ради этого мы все работаем, независимо от наших должностей или политических взглядов. Уверен - вместе мы добьемся успеха", - заключил российский премьер.