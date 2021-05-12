Правительство подготовило перечень проектов для финансирования из ФНБ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Перечень проектов для финансирования из ФНБ сформирован, в ближайшее время состоится его обсуждение у премьер-министра, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Перечень подготовлен, он должен быть обсужден у председателя правительства в ближайшее время", - сказал Силуанов.

Министр не стал называть конкретные проекты, вошедшие в перечень. "Мы отдаем приоритет инфраструктурному развитию, инфраструктурным проектам: рассматриваются вопросы дорожной инфраструктуры, железнодорожной инфраструктуры с тем, чтобы расшивать узкие места в транспортном развитии. Кроме того, рассматривается вопрос вложения средств ФНБ, поскольку это длинные инвестиции, в проекты коммунальной инфраструктуры - тоже интересная тема, которая даст возможность модернизации коммунальной инфраструктуры", - отметил Силуанов.