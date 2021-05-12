Силуанов: перенос даты внесения бюджета ускорит подготовку к новому финансовому году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Перенос даты внесения проекта бюджета в Госдуму на 15 сентября с 1 октября даст возможность регионам подготовиться к новому финансовому году раньше. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета в Госдуме о деятельности правительства в 2020 году.

"Более раннее внесение проекта бюджета даст возможность субъектам РФ начать свой бюджетный процесс раньше, подготовиться к новому финансовому году, потому что все распределения межбюджетных трансфертов, все налоговые новации будут представлены в парламент, а значит будут публичными на две недели раньше. Соответственно, у субъектов возникает более ранняя информация об объемах финансовых потоков, которые идут из федерального центра в регионы. Это первое, а второе, контрактация на очередной финансовый год и на очередную трехлетку тоже будет происходить раньше, потому что появится еще двухнедельный запас, за который можно будет заключить новые контракты на следующий год, довести лимиты бюджетных обязательств, с тем чтобы наши министерства и ведомства могли быстрее начать с ними работать", - сказал Силуанов.

По его словам, данная мера направлена на то, чтобы неиспользованных на конец года денежных средств стало меньше.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ предлагает перенести срок внесения проекта очередного трехлетнего бюджета с 1 октября на 15 сентября.