Кабмин утвердил правила движения большегрузов на пунктах автоконтроля веса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила движения большегрузов во время переезда через пункты автоматического весогабаритного контроля. Как следует из постановления кабмина, с 1 сентября водителям большегрузов будет запрещено останавливаться в зоне автоматических пунктов весогабаритного контроля. Кроме того, водители должны держать дистанцию в не менее 20 м до следующего автомобиля во время прохождения контроля.

Как отмечается в документе, въезды и выезды в зонах автоматического весогабаритного контроля должны быть обозначены дорожными знаками. Водителям большегрузов в этих зонах также запрещено останавливаться и использовать фары-прожекторы и фары-искатели. Кроме того, они обязаны двигаться только в пределах одной полосы движения, за исключением случаев, когда ширина машины превышает ширину полосы.

Период действия постановления установлен с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2027 года.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентировавший предмет и процесс осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств на российских дорогах. Были определены понятия самой зоны весогабаритного контроля, а также технические требования к ним. Правила движения тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств в зоне автоматического весогабаритного контроля разработаны в дополнение к этому закону.

Создание автоматизированной системы весогабаритного контроля грузовиков (АСВГК) предусмотрено нацпроектом "Безопасные качественные дороги" для обеспечения сохранности сети автодорог. Согласно планам Минтранса РФ к 2024 году на федеральных трассах может быть установлено 235 пунктов контроля, а к 2030 году - 417 пунктов. На региональных трассах планируется к 2024 году установить 366 пунктов, а к 2030 году - 598. Реализовать проект планируется за счет средств регионов и привлечения внебюджетных инвестиций.