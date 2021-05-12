В Арктической зоне РФ зарегистрировали сотого резидента

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Зарегистрирован сотый резидент Арктической зоны РФ. Как заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, им стала компания, реализующая проект по созданию аквакультурного и туристического кластера в Карелии.

"Арктика - это территория ускоренного развития экономики. Крупнейшая в мире экономическая зона площадью более 5 млн кв. км, не имеющая аналогов. Сегодня зарегистрирован сотый резидент Арктической зоны РФ. Им стала компания, реализующая проект по созданию аквакультурного и туристического кластера в Лоухском районе Республики Карелия. Всего резидентами Арктической зоны реализуются проекты объемом более 215 млрд рублей, создается более 6,3 тыс. новых рабочих мест", - сказал министр.

Президент России Владимир Путин 13 июля прошлого года подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря принятию пакета законов о системе преференций российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с единым набором преференций.

Статус резидента Арктической зоны РФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей.