Авиакомпания Red Wings начнет полеты из Калининграда в Пермь, Псков и Челябинск с 24 мая

КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с 24 мая начинает выполнение рейсов из Калининграда в Пермь, Псков и Челябинск. Об этом сообщила в среду пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"С 24 мая 2021 года авиакомпания Red Wings начнет полеты из Калининграда в Пермь, Псков и Челябинск. Рейсы в эти города будут выполняться раз в неделю по понедельникам на новейших самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полеты Red Wings по всем трем направлениям субсидируются из федерального и региональных бюджетов, что позволяет установить более доступные для пассажиров цены на билеты. Также Red Wings выполняет ежедневные рейсы из Калининграда в московский аэропорт Домодедово", уточнили в пресс-службе.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Пермью, Псковом, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Тюменью, Уфой, Самарой, Нижним Новгородом, Минском. Пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 2,1 млн человек.

Авиакомпания Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот Red Wings включает 24 пассажирских лайнера: 15 судов семейства Airbus 320/321, семь российских региональных SSJ100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово, Кольцово, Баландино, Пулково и Жуковский.