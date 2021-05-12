Правительство Украины направило более $30 млн на погашение задолженности шахтерам

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Украинское правительство выделило 836,5 млн гривен (около $30,2 млн) на погашение задолженности по заработным платам украинским шахтерам, в связи с чем они приостановили свой протест. Такое решение было принято после встречи руководства Министерства энергетики Украины с протестовавшими в среду горняками, сообщил глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

"836,5 млн гривен будут сегодня зачислены на зарплатные карточки горняков", - написал он на своей странице в Facebook. В частности, эти средства пойдут на погашение задолженности за текущий год. Волынец заявил, что в связи с этим решением шахтеры приостановили акцию протеста. "Сегодняшняя акция протеста была настоящим проявлением народовластия. Слова уважения всем, кто, несмотря на безденежье, карантин, нашел возможность и силы приехать за сотни километров, чтобы показать власти, что с доведенными до отчаяния людьми нельзя играть в пинг-понг обещаниями", - написал он и предупредил, что "шахтеры готовы вернуться с протестами в случае, если власть, правительство, новый министр энергетики не будут прислушиваться и достойным образом реагировать на определенные трудовыми коллективами проблемы".

В среду горняки государственных шахт из Луганской, Донецкой и Львовской областей пикетировали офис президента Владимира Зеленского, а затем направились к зданию Минэнерго, где провели встречу с руководством ведомства. Министр Герман Галущенко заверил шахтеров в полном погашении долгов в ближайшие дни. Волынец также озвучил и другие требования горняков - "установить адекватную цену на уголь, остановить губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Белоруссии и отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя". Министр заявил, что ведомство всегда открыто к диалогу, и пригласил представителей шахтерских профсоюзов в министерство для обсуждения проблем.

Ранее в среду Львовская областная государственная администрация сообщила о погашении задолженности в размере порядка $7 млн горнякам государственного предприятия "Львовуголь". На прошлой неделе, как сообщили в Минэнерго, на счета угледобывающих предприятий также было перечислено 237,3 млн гривен (около $8,5 млн).

По состоянию на конец апреля, по данным профсоюза, шахтерам госпредприятий задолжали более $53 млн, в том числе с начала года - свыше $37 млн, а отдельные категории шахтеров с начала 2021 года совсем не получают зарплату. Как заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук, на Украине сложилась критическая ситуация с выплатой зарплат горнякам. Он посоветовал власти "задуматься наконец о судьбе некогда мощной угольной отрасли страны и об обеспечении нормальной оплаты труда шахтеров и других работников отрасли".