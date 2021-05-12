Процедуру наблюдения ввели в отношении транспортного предприятия "Метростроя" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру банкротства - наблюдение - в отношении автотранспортного предприятия "Метростроя", следует из определения суда.

"Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил: ввести в отношении ЗАО "Автотранспортное предприятие "Метростроя" процедуру наблюдения", - говорится в документе.

В определении также отмечается, что в компании назначен временный управляющий. Кроме того, суд включил в реестр требований кредиторов компании более 5,5 млн рублей долга перед "Арендной компанией трансферт". Рассмотрение дела о признании компании-должника банкротом суд назначил на 29 сентября.

Иск о признании банкротом автотранспортного предприятия "Метростроя", которое на 100% принадлежит "Метрострою", был подан в марте. Иск подавала компания "Метрострой-Инжиниринг", однако затем, согласно материалам дела, суд установил, что ранее другим судьей было возбуждено банкротное дело по иску "Арендной компании трансферт", и решил рассмотреть его первым. По данным "Спарк", автотранспортное предприятие также имеет задолженность по уплате налогов на сумму более 7 млн рублей.

Компания "Метрострой", которая долгие годы является единственным строителем метрополитена в Петербурге, находится в предбанкротном состоянии. Бывший глава компании Николай Александров в конце 2019 года стал фигурантом двух уголовных дел о растрате (ст. 160 УК РФ) и был задержан. Ему избирали меру пресечения в виде заключения в СИЗО, затем переводили под домашний арест, а в декабре 2020 года отпустили под подписку о невыезде.

Власти города совместно с банком ВТБ также создали компанию "Метрострой Северной столицы", которая, как планируется, займется строительством новых станций подземки вместо "Метростроя".