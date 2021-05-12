Mitsubishi отзывает в России более 3 тыс. автомобилей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. ООО "ММС РУС" - официальный представитель Mitsubishi в России - отзывает 3 217 автомобилей Mitsubishi модели Outlander. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с мая по сентябрь 2016 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причины отзыва транспортных средств: в некоторых случаях возможно снижение эффективности работы стояночного тормоза. На всех транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена задних тормозных суппортов", - отметили в Росстандарте.

Все работы будут проводиться бесплатно, официальный диллер Mitsubishi в РФ проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости проведения ремонта, указали в Росстандарте.