ЦБ РФ заявил о сохраняющейся потребности россиян в реструктуризации кредитов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россияне в апреле направили в банки 79,7 тыс. заявок о реструктуризации кредитов, что говорит о сохраняющейся потребности граждан в изменении условий кредитных договоров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Сохраняется потребность в реструктуризации кредитов и у граждан: в апреле они направили в банки 79,7 тыс. заявок о реструктуризации. Всего на 28 апреля от граждан поступило в банки 3,5 млн обращений об изменении условий кредитных договоров, из которых рассмотрено около 99%", - отмечается в сообщении.

При этом банки одобрили более 2 млн обращений, или примерно 59% от рассмотренных. Общее число проведенных реструктуризаций - 1,9 млн на сумму 927,3 млрд рублей, указали в ЦБ.

Согласно данным регулятора, объем ссудной задолженности граждан по реструктурированным кредитам на 28 апреля достиг 927,3 млрд рублей. Таким образом прирост этого показателя за апрель составил почти 13 млрд руб. против 19,5 млрд руб. за период с 25 февраля по 31 марта 2021 года.

Вместе с тем в апреле Банк России получил 32 тыс. обращений от потребителей финуслуг. Это на 15,5% меньше, чем за предыдущий отчетный период. Основной объем всех обработанных жалоб пришелся на кредитные организации (55,5%). В отношении субъектов страхового дела было получено 16% всех обработанных жалоб, микрофинансовых организаций (МФО) - 16,8%, уточнили в ЦБ.

Также за период с 1 по 28 апреля в кол центр Банка России поступило 19,6 тыс. звонков, что на 6% больше, чем с 4 по 31 марта 2021 года. Чаще всего (8,8% от общего объема звонков) в кол-центр обращались по поводу мошенничества от имени Банка России.

Реструктуризация кредитов бизнеса

В апреле за реструктуризацией кредитов представители малого и среднего бизнеса обращались чаще, чем в марте. Так, с 1 по 28 апреля 2021 года банки получили 4,3 тыс. заявок против 4 тыс. в период с 25 февраля по 31 марта. "Всего с 20 марта 2020 года по 28 апреля 2021 года субъекты МСП направили 196,1 тыс. обращений об изменении условий кредита. Реструктурировано более 100 тыс. договоров на общую сумму 917,7 млрд рублей", - уточнили в ЦБ.

Ранее ЦБ РФ рекомендовал банкам и другим кредиторам продлить реструктуризацию кредитов для граждан и МСП до 1 июля 2021 года.