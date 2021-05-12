Глава "Опоры России" отметил ограниченное число отраслей по программе ФОТ 3.0

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин отметил ограниченное количество отраслей, компании из которых могут воспользоваться льготной кредитной программой для бизнеса ФОТ 3.0. Такое мнение он высказал в среду ТАСС, комментируя выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме.

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Ранее Мишустин сообщил, что предприниматели заключили договоры на 45 млрд рублей по программе ФОТ 3.0 с начала ее запуска.

"Это выгодный кредит тем, кому он нужен, но это только для тех отраслей, которые еще не восстановились, в частности фитнес, конгрессно-выставочная деятельность, возможно, это отели, общепит, где-то это логистика. Но программа, конечно, востребована. Жаль, что количество отраслей там существенным образом ограничено", - сказал Калинин.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, столица стала лидером по количеству обращений на льготное кредитование по программе ФОТ 3.0.

"Почти половина заявок приходится на общепит и гостиничный бизнес. Как и ожидалось, это отрасли, которые пострадали в наибольшей мере и еще не успели восстановиться. Главной задачей программы было сдержать рост безработицы, и сейчас мы видим, что это удалось", - сказала она.

О программе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 марта утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся после кризиса. Это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма. Еще одно условие - льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами будут списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранят 90% работников.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в конце апреля направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить параметры программы, в частности распространить ее на все отрасли, для которых предусматривалась поддержка в рамках ФОТ 2.0. Критерием для включения дополнительных отраслей по сравнению с утвержденным сейчас перечнем, с его точки зрения, могло бы стать сокращение выручки за первый квартал 2021 года на 30% и более по сравнению с первым кварталом 2020 года. Помимо этого, Титов предложил дать возможность участвовать в программе ФОТ 3.0 и тем предприятиям, которые не получали кредиты в рамках ФОТ 2.0.