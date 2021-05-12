Эксперты ВШЭ прогнозируют снижение темпов роста ВВП России до 2% в 2023-2026 годах

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России будут снижаться с 3,1% в 2021 году до чуть выше 2% в год в 2023-2026 годах. Об этом говорится в консенсус-прогнозе, подготовленном НИУ ВШЭ.

"По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в начале февраля 2021 года, в текущем году теперь ожидается восстановительный рост реального ВВП на 3,1%, было 2,8%, в следующем году - на 2,4%, было 2,3%. Для периода с 2023 по 2026 годов консенсус-прогноз вырос на 0,1-0,2 п.п., но он по-прежнему предполагает, что в долгосрочной перспективе российская экономика будет расти темпом едва выше 2% в год. Эта величина по-прежнему рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России", - говорится в исследовании.

В НИУ ВШЭ отмечают, что консенсус-прогнозы годовых темпов прироста ВВП стали чуть более оптимистичными, особенно в отношении 2021 года. При этом консенсус-прогнозы темпов прироста ВВП в 2021-2023 годах практически совпадают с нижней границей интервальных прогнозов Банка России, а прогнозы, подготовленные МЭР, исключая 2021 год, - с его верхней границей.

"Для текущего года прогноз МЭР по росту ВВП чуть менее оптимистичен, чем консенсус-прогноз, но для последующих лет - существенно оптимистичней. На 2021 год 21 эксперт из 29 прогнозирует рост более быстрый, чем МЭР; на 2022 год - два из 29; на 2023 год - ни одного из 21; на 2024 год - один из 18. Таким образом, независимые эксперты в целом видят будущее российской экономики - в его среднесрочной перспективе - пессимистичнее МЭР", - говорится в материалах НИУ ВШЭ.

В ВШЭ отмечают, что наиболее заметный рост экономики, согласно консенсус-прогнозу, будет во втором квартале 2021 года, когда решающую роль сыграет "эффект базы". После этого темпы прироста ВВП будут постепенно снижаться с примерно 3,5% во втором полугодии текущего года до 2,2-2,3% к концу 2022 года.

Инфляция, курс рубля и ставка Банка России

По мнению экспертов НИУ ВШЭ, рост потребительских цен в 2021 году составит 4,7% против ожидавшихся в рамках предыдущего опроса 3,9%. "С одной стороны, это говорит о том, что ускорение инфляции в начале этого года было достаточно неожиданным для экспертного сообщества, а с другой - что это не породило никаких сомнений в способности Банка России успешно проводить политику, направленную на достижение инфляционного таргета. Устойчивое ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска", - отмечается в материалах ВШЭ.

Опрошенные ВШЭ эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки Банка России в текущем году примерно на 0,50 п.п., с последующим небольшим ее снижением по мере уменьшения инфляционных ожиданий.

По данным ВШЭ, курс рубля ожидается фактически стабильным в 2021-2023 годах, с постепенным его ослаблением до 80 рублей за доллар к 2027 году.

"Прогноз темпов потребительской инфляции, ускорившейся в начале 2021 года, указывает на ее замедление до уровня инфляционного таргета к концу первого квартала 2022 года. Каких-либо заметных изменений нефтяных цен и валютного курса эксперты в течение ближайших двух лет не ожидают", - отмечают в НИУ ВШЭ.

Опрос проводился институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ 23-30 апреля 2021 года. В опросе приняли участие 29 экспертов из России и других стран.