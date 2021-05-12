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Расходы бюджета на нацпроекты на 1 мая исполнены на 27,2%

По данным Минфина, хуже всего исполнены расходы на нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" и "Цифровая экономика"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Исполнение расходов бюджета РФ на реализацию нацпроектов на 1 мая, по предварительным данным, составило 631,4 млрд рублей, или 27,2% от плана, говорится в сообщении Минфина.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 мая 2021 года - составило 631,4 млрд рублей, или 27,2% от плановых бюджетных назначений", - отмечается в сообщении.

Лучше всего - на 44,4% - исполнены расходы на нацпроект "Здравоохранение". В лидерах по исполнению расходов также нацпроекты "Демография" (40,3%), "Жилье и городская среда" (31%), "Производительность труда" (29,9%), "Наука и университеты" (21,7%) и "Культура" (21,6%).

Хуже всего исполнены расходы на нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" (8,2%) и "Цифровая экономика" (8,7%).

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