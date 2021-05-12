Минвостокразвития готовит решение для покупки в ДФО субсидированных билетов онлайн

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минтрансом РФ разрабатывают решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн, на сайте авиакомпаний. Об этом журналистам заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Совместно с Минцифры и Минтрансом разрабатываем решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн - через вебсайт авиакомпаний - без необходимости посещения офиса или агентских касс. Авиаперевозчики смогут в автоматическом режиме убедиться в наличии у пассажира оснований для приобретения субсидированного билета. Также предлагаем сместить вектор выделения субсидий по программе межрегиональных перевозок в сторону Дальнего Востока, где большая часть маршрутов не имеет альтернативы авиационному сообщению. Сейчас на Дальний Восток приходится всего 30% от объема субсидий на межрегиональные маршруты", - сказал министр.

Он отметил, что технологии продажи авиабилетов заслуживают отдельного внимания, поскольку во всех регионах они должны быть простыми и удобными для пассажиров. По его словам, программа субсидирования авиаперевозок очень востребована и Минвостокразвития работает с Минтрансом над ее усовершенствованием.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета о работе кабмина в Госдуме, заявлял, что правительство рассматривает возможности увеличения субсидирования авиаперевозок из регионов Дальневосточного федерального округа. Ранее премьер-министр подписал постановление о распространении программы льготных авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока. В список маршрутов вошли перелеты из региона в Москву, Петербург и обратно. До этого по программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и многодетные.