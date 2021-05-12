В США ожидают экспорта пшеницы из России в 2021-2022 сельхозгоду в размере 40 млн тонн

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минсельхоз США ожидает экспорта пшеницы из РФ в 2021-2022 сельхозгоду (1 июня 2021 - 30 июня 2022 года) в размере 40 млн тонн. Об этом говорится в майском обзоре Минсельхоза США, опубликованном на сайте министерства.

Прогноз Минсельхоза США по производству пшеницы в России в следующем сельхозгоду составляет 85 млн тонн. Это первая оценка министерства по урожаю и экспорту в 2021-2022 сельхозгоду. Как сообщалось в мартовском обзоре Минсельхоза США, министерство ожидает экспорта пшеницы из РФ в 2020-2021 сельскохозяйственном году в размере 39,5 млн тонн, урожай - в размере 85,35 млн тонн.

Согласно прогнозу вице-премьера России Виктории Абрамченко, экспорт зерна из РФ в текущем сельхозгоду может составить около 50 млн тонн. Минсельхоз оценивает экспорт зерна в текущем сельхозгоду на уровне 45 млн тонн, из которых 35 млн тонн придется на пшеницу. По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,465 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,896 млн тонн. Абрамченко прогнозировала урожай в 2021 году в объеме около 120 млн тонн.