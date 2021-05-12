МЭР ожидает принятия закона об ограничении выбросов парниковых газов в текущую сессию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития рассчитывает на принятие законопроекта об ограничении парниковых газов в текущую парламентскую сессию, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы очень рассчитываем, что этот закон будет полностью принят уже в эту [парламентскую] сессию", - сказал министр, слова которого передает пресс-служба.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе отчета в Государственной Думе, что кабмин намерен реализовать комплекс мер по переходу всех отраслей, в том числе энергетики, транспорта, промышленности, к низкоуглеродному развитию в ближайшие годы, причем принципиально важным этапом является создание собственной системы учета парниковых газов посредством карбоновых полигонов.

В настоящее время Минэкономразвития готовит подзаконные акты, чтобы реализовать создаваемый законом механизм. "По сути, мы создаем новую фазу регулирования: вводим понятия углеродного следа продукции, климатических проектов - то есть проектов, которые нацелены на сокращение выбросов СО2, - пояснил Решетников. При этом на сегодняшний момент не планируется жесткого регулирования, новых налогов или обязательных сборов и платежей.

"Когда наш бизнес будет экспортировать свою продукцию с низким углеродным следом, важно, чтобы он смог это зачесть на международном рынке и чтобы его не обложили дополнительными пошлинами или налогами, что сделает продукцию более дорогой", - добавил министр. В качестве примеров проектов он перечислил деятельность по восстановлению лесов, модернизацию производства, замену транспорта с двигателем внутреннего сгорания на электротранспорт.