{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минцифры доработает проект постановления о борьбе с "серыми" сим-картами

Как сообщили в ведомстве, пункты, предусматривающие предоставление операторами излишних сведений Роскомнадзору, будут из документа исключены

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ доработает проект постановления правительства, в соответствии с которым операторы для борьбы с "серыми" сим-картами должны были начать предоставлять данные об абонентах в Роскомнадзор. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства.

"Минцифры приняло решение доработать проект постановления правительства Российской Федерации, согласно которому операторы должны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, держателях корпоративных сим-карт", - отметили в министерстве.

Там также сообщили о необходимости мониторинга исполнения операторами федерального закона № 533 ("О внесении изменений в федеральный закон "О связи"). "Ведь нормы закона направлены на наведение порядка на рынке "серых" сим-карт и снижение количества случаев мошенничеств. Однако запрашиваемые Роскомнадзором сведения не должны нарушать права россиян на сохранение тайны связи, переписки, телефонных переговоров. Проект постановления будет доработан во взаимодействии с Минэкономразвития и другими ФОИВ. Пункты, предусматривающие предоставление операторами излишних сведений Роскомнадзору, будут из него исключены", - пояснили в пресс-службе.

В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства, которое устанавливает состав, порядок и сроки предоставления мобильными операторами в Роскомнадзор информации, необходимой для мониторинга соблюдения ими обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица либо индивидуального предпринимателя.

В частности, в документе речь шла о таких сведениях, как ФИО, паспортные данные абонента, наименование организации, ее реквизиты, факты передачи текстовых и мультимедийных сообщений и голоса в сети и другие. Согласно пояснительной записке к проекту, его положения направлены в том числе на исключение случаев распространения "серых" идентификационных модулей.

Теги
Россия
Республиканцы отвергли план Байдена повысить налоги для модернизации инфраструктуры США
Представитель Конгресса Кевин Маккарти считает, что повышение налогов было бы самой крупной из возможных ошибок
Читать полностью