Минцифры доработает проект постановления о борьбе с "серыми" сим-картами

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ доработает проект постановления правительства, в соответствии с которым операторы для борьбы с "серыми" сим-картами должны были начать предоставлять данные об абонентах в Роскомнадзор. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства.

"Минцифры приняло решение доработать проект постановления правительства Российской Федерации, согласно которому операторы должны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, держателях корпоративных сим-карт", - отметили в министерстве.

Там также сообщили о необходимости мониторинга исполнения операторами федерального закона № 533 ("О внесении изменений в федеральный закон "О связи"). "Ведь нормы закона направлены на наведение порядка на рынке "серых" сим-карт и снижение количества случаев мошенничеств. Однако запрашиваемые Роскомнадзором сведения не должны нарушать права россиян на сохранение тайны связи, переписки, телефонных переговоров. Проект постановления будет доработан во взаимодействии с Минэкономразвития и другими ФОИВ. Пункты, предусматривающие предоставление операторами излишних сведений Роскомнадзору, будут из него исключены", - пояснили в пресс-службе.

В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства, которое устанавливает состав, порядок и сроки предоставления мобильными операторами в Роскомнадзор информации, необходимой для мониторинга соблюдения ими обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица либо индивидуального предпринимателя.

В частности, в документе речь шла о таких сведениях, как ФИО, паспортные данные абонента, наименование организации, ее реквизиты, факты передачи текстовых и мультимедийных сообщений и голоса в сети и другие. Согласно пояснительной записке к проекту, его положения направлены в том числе на исключение случаев распространения "серых" идентификационных модулей.