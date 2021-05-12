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Кабмин 13 мая обсудит поправки в Бюджетный кодекс для реализации послания президента

На этом же заседании правительство рассмотрит реализацию мероприятий по восстановлению прав дольщиков и завершению строительства проблемных объектов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг, 13 мая, обсудит поправки в Бюджетный кодекс для реализации президентского послания 2021 года и более раннего срока внесения в Госдуму проекта очередного бюджета. Об этом говорится в материалах кабмина.

"Законопроект разработан в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию <…> 21 апреля 2021 года, предложений Федерального собрания и Счетной палаты РФ по оптимизации порядка формирования и рассмотрения бюджетной отчетности, а также срока внесения в Государственную думу проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период", - говорится в материалах к заседанию.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ предлагает перенести срок внесения в Думу проекта очередного трехлетнего бюджета с 1 октября на 15 сентября.

Кроме того, на заседании в четверг правительство обсудит проект поправок, направленный на повышение эффективности контроля за осуществлением валютных операций с использованием бюджетных средств, а также упрощение требований валютного контроля в отношении экспортеров. Еще один законопроект, включенный в повестку заседания, касается законодательства о банкротстве. В частности, исключается ряд неэффективных процедур банкротства, а также вводится новая реабилитационная процедура - реструктуризация долгов для восстановления хозяйственной деятельности и платежеспособности должника и сохранения рабочих мест.

Также правительство на заседании 13 мая планирует дать Росстату полномочия определять методики исчисления медианного среднедушевого дохода и медианной заработной платы.

Права дольщиков

На этом же заседании кабмин рассмотрит реализацию мероприятий по восстановлению прав дольщиков и завершению строительства проблемных объектов. 

"В докладе представлена оценка текущего статуса реализации мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства и завершению строительства проблемных объектов, а также [данные] о реализации таких мероприятий в плановом периоде 2021-2022 годов", - говорится в сообщении.

В материалах, в частности, представлены основные показатели работы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства с 2018 года по I квартал 2021 года, указывают в кабмине. Ключевым направлением деятельности фонда является реализация механизмов, позволяющих восстанавливать права граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Отмечается, что за указанный период были восстановлены права 74,3 тыс. человек.

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