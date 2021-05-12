Кабмин 13 мая обсудит выделение средств на детский туристический кешбэк

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг, 13 мая, рассмотрит вопросы о выделении Ростуризму средств на господдержку туроператоров и реализацию детского туристического кешбэка. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, такие пункты вынесены на повестку заседания.

Так, в четверг планируется обсудить вопрос о предоставлении агентству в 2021 году средств из резервного фонда правительства для "реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги".

"Проект распоряжения направлен на оказание государственной финансовой поддержки реализации программы доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления, через возмещение 50% стоимости 357 тыс. оплаченных туристских услуг, связанных с поездками в организации отдыха детей и их оздоровления", - поясняют в кабинете министров.

На заседании также рассмотрят возможность направить Ростуризму средства для предоставления в 2021 году субсидий на государственную поддержку туроператоров. Как уточняют в правительстве, это необходимо для роста внутреннего туристического потока.

"Проект распоряжения направлен на оказание государственной финансовой поддержки организациям, осуществляющим туроператорскую деятельность, в целях снижения стоимости и повышения конкурентоспособности внутрироссийского туристского продукта", - отмечается в сообщении.