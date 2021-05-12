Байден пообещал, что ситуацию на Colonial Pipeline возьмут под контроль в течение суток

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Ситуация после хакерской атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline будет взята под контроль в течение суток. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы находимся в очень, очень тесном контакте с Colonial Pipeline, которая стала одной из причин роста цен на бензин. И я думаю, что в ближайшие 24 часа вы услышите хорошие новости. И я думаю, что мы возьмем это под контроль", - отметил глава государства.

"Во-вторых, <...> я снял некоторые ограничения на транспортировку топлива, а также на доступ к предоставляемому военнослужащими Соединенных Штатов топливу, транспортным средствам его доставки в места, где оно крайне необходимо", - добавил президент.

По его словам, ситуация вокруг кибератаки свидетельствует о необходимости "больше инвестировать в образование, чтобы иметь возможность обучать больше людей, компетентных в вопросах кибербезопасности". Байден указал, что частным компаниям "нужно значительно большее число экспертов в области кибербезопасности".

Ранее телекомпания CNN сообщила, что в ряде штатов на Восточном побережье США начало заканчиваться топливо на заправочных станциях. В основном это вызвано паникой среди местных жителей, скупающих горючее впрок.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, которая доставляет из штата Техас на восточное побережье США значительную часть топлива, кибератака на ее системы была осуществлена на прошлой неделе с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вредоносной программе, попадание которой в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, требуемую вымогателями. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности уже запущен. Ожидается, что он в основном завершится до конца текущей недели.