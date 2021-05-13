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Ведомства в I квартале выполнили 125 из 849 рекомендаций Счетной палаты

По данным контрольного ведомства, за этот период были реализованы, в частности, 66 приоритетных рекомендаций, которые направлены на улучшение практик госуправления и позволяют эффективнее распоряжаться бюджетными средствами

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ведомства выполнили 125 рекомендаций Счетной палаты в I квартале 2021 года из 849 актуальных рекомендаций, которые направлял контрольный орган объектам аудита. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

"В I квартале 2021 года Счетная палата направила по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 191 рекомендацию, из которых 105 получили статус приоритетных. С контроля в отчетном периоде была снята 131 рекомендация: 125 - выполнено, у шести - истек установленный срок реализации. Всего на 31 марта 2021 года в общей базе рекомендаций Счетной палаты находится 1060 рекомендаций, из них 849 - актуальны и остаются на контроле", - говорится в тексте сообщения.

При этом, по данным Счетной палаты, в I квартале 2021 года объекты аудита реализовали 66 приоритетных рекомендаций контрольного ведомства. К ним относятся рекомендации, которые направлены на улучшение практик госуправления и позволяют эффективнее распоряжаться бюджетными средствами.

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетная палата формирует рекомендации, которые направляет объектам аудита и в парламент. Рекомендации помогают предотвратить повторения нарушений в будущем, они касаются совершенствования нормативной базы, практик учета бюджетных средств, документов стратегического планирования.

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