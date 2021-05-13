Colonial Pipeline возобновляет работу после атаки хакеров

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Крупнейшая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline возобновляет свою деятельность в штатном режиме после почти недели простоя из-за хакерской атаки, что вызвало перебои с поставками топлива по всей стране. Об этом проинформировала в среду ее пресс-служба.

"Colonial Pipeline приступила к возобновлению своей работы сегодня приблизительно в 17:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск 13 мая)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращение к нормальному режиму поставок займет несколько дней. Компания намерена "переправить так много бензина, дизельного и авиационного топлива, насколько это возможно в безопасном режиме и продолжит так делать до того момента, как рынки вернутся к норме".

Возобновление работы состоялось после разговора руководства компании с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. "Только что поговорили по телефону с Colonial Pipeline. Они возобновляют работу трубопровода сегодня примерно в 17:00", - написала она в Twitter.

Согласно заявлению Colonial Pipeline на прошлой неделе, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания вынуждена была временно приостановить свою работу. Это в свою очередь привело к прекращению работы почти половины заправок в некоторых штатах юго-востока США из-за ажиотажного спроса на топливо.