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В Гонконге выпустят крупнейшую партию облигаций для борьбы с инфляцией

Ценных бумаг будет выпущено на сумму от 15 млрд до 20 млрд гонконгских долларов ($1,93 - $2,6 млрд) со сроком погашения три года, пишет газета South China Morning Post

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 мая. /ТАСС/. Власти Гонконга выпустят в июне текущего года для розничных инвесторов крупнейшую за все время партию специальных облигаций iBonds, которые призваны защитить население от инфляции. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Предполагается, что таких ценных бумаг будет выпущено на сумму от 15 млрд до 20 млрд гонконгских долларов ($1,93 - $2,6 млрд) со сроком погашения три года. Проценты будут выплачиваться держателям каждые шесть месяцев по ставке, которая будет зависеть от курса инфляции и при этом будет гарантированно не ниже 2%.

"IBonds предоставляют населению безопасный и привлекательный вариант инвестирования. Независимо от того, каким будет уровень инфляции, выплаты будут идти в полном объеме в установленный срок", - отметила представитель Управления денежного обращения Гонконга (выполняет функции Центробанка) Клара Чан.

Эксперты отмечают, что этот финансовый продукт поможет населению справиться с ростом цен и обеспечить безопасные вложения в условиях нестабильности, повышенных рисков и волатильности на рынке в условиях пандемии коронавируса.

Книга заявок на облигации будет открыта с 1 по 11 июня, а их выпуск намечен на 23 июня.

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