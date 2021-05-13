Доходы туротрасли города Санья на майские праздники выросли в 4,7 раза, до $320,3 млн

САНЬЯ /Китай/, 13 мая. /ТАСС/. Доходы туристической отрасли города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) в период каникул с 1 по 5 мая по случаю Дня трудящихся составили 2,069 млрд юаней (порядка $320,27 млн), что в 4,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как пишет издание, на праздниках город привлек более 743 тыс. туристов, что почти в три раза превышает данные прошлого года. Около 646,8 тыс. из них посетили ключевые достопримечательности курорта, что в 3,2 раза больше, чем в 2020 году.

В период майских каникул жители Китая отправляются в туристические поездки. До пандемии многие из них путешествовали за рубеж. В этом году из-за действующих эпидемиологических ограничений Хайнань стал одним из ключевых направлений.

По данным департамента туризма, культуры, телерадиовещания и спорта провинции Хайнань, в этом году на майских праздниках остров посетили более 2,95 млн туристов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы туристической отрасли за пять дней превысили 4 млрд юаней (примерно $619,2 млн по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении более чем в четыре раза.