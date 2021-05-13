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Выручка "Ростелекома" по МСФО в I квартале 2021 года выросла на 9%

Показатель составил 132 млрд рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам I квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9% и составила 132 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль госоператора в первом квартале 2021 года возросла на 58%, до 11,8 млрд рублей. Показатель OIBDA "Ростелекома" вырос на 18% и достиг 55,4 млрд рублей, капитальные затраты без учета госпрограмм выросли на 24%, до 27,2 млрд рублей. Свободный денежный поток (FCF) составил 2,1 млрд рублей. Чистый долг на конец первого квартала увеличился на 1% с начала года и составил 470,7 млрд рублей.

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