АФК "Система" приняла участие в допэмиссии Etalon Group пропорционально своей доле

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. АФК "Система" через свою "дочку" Capgrowth Investments Limited приняла участие в допэмиссии Etalon Group пропорционально своей доле - 25,6% за $1,7 на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"АФК "Система", публичная российская инвестиционная компания и косвенный (через свою 100% дочернюю компанию Capgrowth Investments Limited) крупнейший акционер Etalon Group сообщает об участии в проведенном компанией предложении прав на подписку на обыкновенные акции нового выпуска существующим держателям акционерных ценных бумаг компании, пропорционально доле Capgrowth в капитале Etalon Group - 25,6%. Capgrowth осуществила подписку на 22 632 806 акций компании по цене $1,7 за обыкновенную акцию", - сообщили в компании.