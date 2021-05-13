Власти призвали американцев не запасаться бензином

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Администрация Джо Байдена призвала американцев не делать запасов топлива из-за перебоев с его поставками в ряде штатов страны, вызванных совершенной на прошлой неделе кибератакой на крупнейшую в США трубопроводную компанию Colonial Pipeline. В обнародованном в четверг заявлении пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила уверенность в том, что в ближайшие дни поставки топлива будут восстановлены в полном объеме.

"Президент Байден и Белый дом будут и далее внимательно отслеживать ситуацию в предстоящие дни и будут призывать американцев совершать лишь необходимые им покупки [топлива], а не делать его запасы", - указала Псаки.

В среду пресс-служба Colonial Pipeline объявила о возобновлении своей деятельности в штатном режиме после почти недели простоя из-за хакерской атаки. Псаки в своем заявлении расценила это уведомление как свидетельство скорой ликвидации проблем "с нарушением поставок топлива, затронувших штаты на юго-востоке" страны, и заверила в полном содействии этому со стороны администрации Байдена.

"По мере того как Colonial Pipeline принимает меры для безопасного и полного восстановления [своих] операций в ближайшие несколько дней, мы и далее будем поддерживать тесный контакт с этой компанией и продолжим оказание любого необходимого содействия", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Белого дома также сообщила о продолжении предпринимаемых правительством усилий по "устранению последствий любых вызовов", включая перебои с поставками топлива. В качестве примера таковых мер она назвала приостановку действия ряда экологических нормативов в отношении топлива, что упрощает его доставку в районы, где возник дефицит горючего.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания вынуждена была временно приостановить свою работу.