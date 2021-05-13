Siemens и Telefonica Tech займутся разработкой цифровых решений для "умных" домов Испании

ТАСС, 13 мая. Siemens Espana и технологическая компания Telefonica Tech займутся совместной разработкой и внедрением цифровых решений для автоматизации "умных" домов в Испании, говорится в сообщении Telefonica.

"Siemens Espana и Telefonica Tech будут предлагать испанскому рынку свои услуги и решения для "умных" домов в одном пакете. Это соглашение о сотрудничестве позволит обеим компаниям представить совместное ценностное предложение, которое включает в себя решения для повышения физической безопасности, улучшения мониторинга и повышения операционной и энергетической эффективности, а также улучшения пользовательского опыта и цифровизации услуг", - сказано в сообщении.

Компании также будут предлагать инфраструктуру, которая облегчает сбор и анализ данных, технологии интеллектуального освещения, наблюдение за окружающей средой, прогнозное техническое обслуживание, интеллектуальные парковки, управление пропускной способностью.

Кроме того, Siemens и Telefonica предложат комплексные цифровые решения для защиты зданий от пожаров, отмечает Telefonica.