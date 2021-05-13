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"Ъ": Росморречфлот объявил конкурс на строительство судна для Севморпути на 7 млрд рублей

Итоги конкурса намечены на июнь текущего года, строительство судна планируется завершить 20 декабря 2024 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. ФКУ "Дирекция госзаказчика" (подведомственное Росморречфлоту) объявила конкурс на строительство многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса мощностью 7 МВт проекта MPSV06М, сообщает газета "Коммерсантъ".

Максимальная цена контракта - 6,951 млрд рублей. На постройку проекта выделят бюджетные средства. Издание отмечает так же, что в соответствии с документацией, максимальная цена контракта составляет 7,18 млрд рублей и определена методом сопоставимых рыночных цен.

Строительство и поставка судна в порт Мурманск должны завершиться 20 декабря 2024 года. Итоги конкурса намечены на июнь.

Строительство и поставка судна в порт Мурманск должны завершиться 20 декабря 2024 года. Как сообщила газета, основными претендентами на получение контракта считают прибалтийский завод "Янтарь" и судостроительный завод "Пелла".

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