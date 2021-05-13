Ростех разработал систему обнаружения взрывчатых веществ и химикатов в воздухе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты Ростеха разработали систему обнаружения взрывчатых веществ и химикатов в воздухе, срабатывающий в течение пяти секунд, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" впервые представил современный комплекс "Сегмент Гамма" для обнаружения взрывчатых веществ и опасных химикатов. Опытный образец демонстрируется на международном салоне "Комплексная безопасность", который проходит в эти дни в Подмосковье", - говорится в распространенном сообщении.

Оборудование выглядит как обычный терминал, свидетельствует предоставленная госкорпорацией фотография. Комплекс постоянно мониторит воздух в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов, при этом эффективность обнаружения этих веществ и агентов составляет не менее 99,8%, отмечает Ростех.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, максимальный радиус действия комплекса составляет 30 метров, однако он может быть меньше в зависимости от окружающих условий.

Ранее Ростех разработал два устройства для выявления в воздухе токсинов, бактерий и вирусов, включая COVID-19.