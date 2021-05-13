Вучич заявил об историческом экономическом рывке Сербии

БЕЛГРАД, 13 мая. /ТАСС/. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономический рост Сербии в 2021 году составит 6%, что является экономическим рывком, не имеющим аналогов в истории республики. Об этом в четверг заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич во время осмотра пункта вакцинации военной части Белградского гарнизона.

"МВФ изменил свои оценки, они повысили оценку роста [экономики] Сербии до 6% в 2021 году и с 3,8% до 4,5% в 2022 году. Я действительно горд и счастлив в связи с этими результатами, это значит, что с января у нас будет средняя зарплата свыше 600 евро. При этом МВФ считает, что Сербия не превысит отметку внешнего долга в 60,3%, а после этого внешний долг начнет снижаться. Раньше наш ВВП находился между 33-34 млрд евро, в этом году мы превысим 50 млрд. Сербия никогда не имела такого экономического рывка в своей истории", - заявил сербский лидер.

"Я вам скажу, что мы попробуем выйти на уровень роста выше 7%", - подчеркнул Вучич.

Ранее сербский лидер сообщил, что экономика Сербии понесла наименьшие потери в Европе в результате пандемии коронавируса, падение ВВП составляет 0,8%, тогда как в среднем по Европе это 5%. По его словам, среднегодовые темпы роста инвестиций в сербскую экономику составляют около 10%.

Как ранее прогнозировала в интервью ТАСС глава Национального банка Сербии (НБС) Йоргованка Табакович, ВВП страны после снижения в 2020 году из-за пандемии на 1,5% вернется к росту в 2021 году на уровне до 6%. По ее словам, золотовалютные резервы НБС увеличились в два раза за восемь лет и составляют 11,4 млрд евро, а внешний долг сократился с 72,1% ВВП по состоянию на конец 2016 года до 62,1% ВВП на конец первого квартала 2020 года.