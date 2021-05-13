Фетисов заявил, что зеленые инвестиции не должны подпадать под какие-либо санкции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Никакие санкции не должны распространяться на зеленые инвестиции, ответственное финансирование должно быть доступным для всех. Об этом заявил в четверг депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

"Окрашенное финансирование будет иметь определенное значение. Я считаю, никаких санкций по отношению к этим финансам не должно быть априори. Мы это точно должны понимать. Все, что связано сегодня с обновлением природы, созданием новых технологий, допуском всех стран, которые имеют желание сегодня в этом направлении работать, должно быть доступным для всех. Это очень важный момент", - сказал он, выступая выступая в ТАСС на круглом столе, посвященном формированию инфраструктуры экологически окрашенного, ответственного финансирования в России.

"Ни в коем случае нельзя дискриминировать финансирование того, что является важным для жизнеобеспечения будущих поколений", - подчеркнул Фетисов.

В этой связи, продолжил он, Россия благодарна ООН, которая сегодня усиленно работает в этом направлении.

По словам Фетисова, проблемы, связанные с экологией и здравоохранением, выходят сегодня на передний план, и для их решения необходимо "командное взаимодействие в мире". "Здесь необходимо менять вектор политического взаимодействия и понять, что на самом деле для нас сейчас в приоритете: будущее планеты Земля или же политические разборки и всякие конфликты региональные, которые отнимают много сил, внимания и средств для того, чтобы ликвидировать ущерб", - добавил он.

"Важно отметить, что без экологического благополучия РФ, которая обладает самой большой территорией и самыми большими ресурсами, наверное, миру справиться с проблемами экологии будет невозможно. Поэтому мы открыты, желаем взаимодействовать со всеми партнерами и друзьями. Думаю, это единственно правильный путь", - заключил политик.