Кабмин рассмотрит вопрос о переносе на 15 сентября срока внесения в Думу проекта бюджета

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит законопроект, предусматривающий перенос сроков внесения проекта федерального бюджета в Госдуму на 15 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание правительства.

"В законопроекте зафиксировано предложение парламентариев о переносе отчета об исполнении бюджета за истекший год на весеннюю сессию и наше предложение - сдвинуть сроки внесения проекта трехлетнего бюджета с 1 октября на 15 сентября", - сказал глава кабмина. Он пояснил, что это создаст для регионов большую предсказуемость и поможет им в формировании собственных бюджетов, ускорит процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами и контрактации, позволит решить главную задачу - чтобы средства, заложенные в бюджете, начинали работать уже с 1 января.

На заседании также рассматривается законопроект о поддержке регионов. "Он позволит прежде всего снизить долговую нагрузку на их бюджеты, реструктуризировать накопленные задолженности, заместить коммерческие кредиты бюджетными, получить инфраструктурные займы под невысокий процент. Эту тему мы вчера подробно обсуждали в Государственной Думе", - уточнил премьер.